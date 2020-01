Polizei bittet um Hinweise Dieb klaut Bargeld aus Umkleidekabine

Am Samstag, 25. Januar, gegen 17 Uhr, stellten Spieler des Jugend-Fußballturniers in der Mehrzweckhalle in Maxhütte-Haidhof das Fehlen von Bargeld im dreistelligen Eurobereich fest.