Polizei wird zu Disko gerufen Junge Frau rastet vollkommen aus und muss ins Bezirksklinikum

(Foto: Jiri Hera/123rf.com)

Am Sonntagmorgen, 26. Januar, gegen 2.30 Uhr, wurden die Beamten der Polizeiinspektion Burglengenfeld zu einer Diskothek in die Kirchenstraße in Burglengenfeld gerufen, da dort eine 21-jährige Frau aus dem Stadtgebiet randalierte.