Wohnungsdurchsuchung Gestohlenes Verkehrsschild – Geschichte über die Herkunft scheint Beamten unglaubwürdig

(Foto: Stefan Dinse/123rf.com)

Am Sonntag, 26. Januar, gegen 23.30 Uhr, wurde in einer Wohnung in Weiden eine Wohnungsdurchsuchung veranlasst. Bei der Durchsuchung wurden die eingesetzten Beamten dann auch fündig: Sie konnten eine geringe Menge des Rauschgifts Methamphetamin mit entsprechendem Konsumzubehör sicherstellen. Zudem fanden die Beamten auch ein gestohlenes Straßenverkehrsschild in der Wohnung auf.