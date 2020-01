Zeugen gesucht Unbekannter klaut Stern eines geparkten Mercedes

In der Zeit von Freitag, 24. Januar, 11 Uhr, bis Samstag, 25. Januar, 13 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter der Stern eines in der Moltkestraße in Hof geparkten Mercedes entwendet.