Beim Auffahren auf die Autobahn 20-Jährige passt nicht auf – Verkehrsunfall mit drei Verletzten

(Foto: 123rf.com)

Am Samstag, 25. Januar, gegen 19 Uhr, fuhr eine 20-jährige Frau aus dem Landkreis Schwandorf mit ihrem Pkw an der Anschlussstelle Wernberg auf die Autobahn A93 in südlicher Fahrtrichtung auf. Die junge Dame wollte, direkt nachdem sie auf die Autobahn aufgefahren ist, einen vor ihr fahrenden Lkw überholen und zog deshalb ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten auf den linken Fahrstreifen.