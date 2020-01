Die Polizei sucht Zeugen Unfallflucht in Wackersdorf – Gartenzaun beschädigt und abgehauen

(Foto: annavaczi/123RF)

In der Herbststraße in Wackersdorf fuhr Freitagnachmittag, 24. Januar, ein Pkw gegen einen Gartenzaun. Ohne sich um den angerichteten Schaden an den Zaunlatten zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle.