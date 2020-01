Die Polizei sucht Zeugen 15-Jähriger bedroht Zwölfjährigen in einem Schwandorfer Drogeriemarkt mir einem Messer

In einem Drogeriemarkt in der Breite Straße in Schwandorf wurde Freitagabend, 24. Januar, kurz nach 18 Uhr, ein zwölfjähriger Schüler von einem 15-jährigen Tatverdächtigen mit einem Messer bedroht.