16.000 Euro Schaden Schwächeanfall am Steuer – Lkw landet neben der Autobahn und kippt um

(Foto: PI Amberg)

Am Freitag, 24. Januar, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Georgier mit seinem Lkw die Autobahn A6 in Richtung Waidhaus. Kurz vor der Ausfahrt Leuchtenberg erlitt er einen Schwächeanfall am Steuer und kam daraufhin von der Fahrbahn ab.