Ladendiebe in Drogerie ertappt 35-Jähriger wird erwischt und wehrt sich rabiat

(Foto: svl861/123rf.com)

Am Freitag und Samstag, 24. und 25. Januar, kam es zu zwei Ladendiebstählen in einem Drogeriemarkt in der Max-Reger-Straße in Weiden.