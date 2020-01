Türe aufgebrochen Versuchter Diebstahl aus Fischerhütte in Wiesau

(Foto: Levente Gyori/123rf.com)

Am Freitag, 24. Januar 2020, gegen 16.25 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter am Ortsrand von Schönhaid in der Gemeinde Wiesau in eine Fischerhütte einzubrechen.