Kurioses Gespann Er wollte Geld für einen Anhänger sparen – Trike kurzerhand selbst zum Anhänger gemacht

Der Versuch, bei der Überführung eines dreirädrigen Kraftrades Kosten zu sparen, ging für einen 45-jährigen Kfz-Mechaniker völlig schief.

BERG/LANDKREIS HOF Der Braunschweiger wollte sein neu erworbenes Trike kostengünstig nach Hause bringen. Um keinen Anhänger nutzen zu müssen, versah er das Vorderrad des Trikes mit einer Verbindung für eine Anhängerkupplung und hängte das Dreirad an seinen Kleintransporter. Die ungewöhnliche Konstruktion fiel am Mittwochnachmittag, 22. Januar, einer Streife der Hofer Verkehrspolizei auf. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass das Trike nicht zugelassen und nicht versichert war. Deshalb endete die Fahrt am Autohof Berg. Der Sparfuchs musste sich um einen Anhänger für den Weitertransport kümmern. Das unzulässige Schleppen des nicht zugelassenen Dreirads zieht eine Strafanzeige nach sich.