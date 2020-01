1.650 Euro Entwendungsschaden Zwei Fahrräder und diverses Werkzeug gestohlen

Zwischen Samstagabend, 18. Januar, und Donnerstagvormittag, 23. Januar, ist es im Falkenweg in Hohenberg an der Eger in einem freistehenden Einfamilienhaus zu einem Diebstahl gekommen.