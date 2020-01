Auf dem Parkplatz Beim Einfahren zu weit ausgeholt

(Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com)

Eine 75-Jährige aus Schwandorf wollte mit ihrem Pkw der Marke Peugeot aus dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Schwandorf nach rechts in die Regensburger Straße einbiegen. Im gleichen Moment bog eine 22-Jährige ebenfalls aus Schwandorf mit ihrem Audi A3 nach links in den Parkplatz ab.