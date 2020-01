Schaden im oberen vierstelligen Bereich Einbruch in Werkstattraum in Freihung – Maschinen und Werkzeuge weg

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 22. auf 23. Januar, wurde in einen Werkstattraum eines Anwesens im Freihunger Ortsteil Weickenricht eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Tür zu dem Raum und entwendeten daraus eine Vielzahl von Maschinen und Werkzeugen.

FREIHUNG Während an der Tür lediglich geringer Sachschaden entstand, bewegt sich der Entwendungsschaden im oberen vierstelligen Bereich. Wer in dem fraglichen Zeitraum im Bereich Weickenricht in Freihung verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Auerbach in der Oberpfalz unter der Telefonnummer 09643/ 9204-0 in Verbindung zu setzen.