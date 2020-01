Polizei bittet um Hinweise Diebstahl aus landwirtschaftlichem Nebengebäude – Täter klaut Kettensägen und Akku-Bohrschrauber

Im Zeitraum von Samstag, 18. Januar, bis Montag, 20. Januar, drang ein bisher nicht bekannter Täter gewaltsam in ein Nebengebäude in der Unteren Dorfstraße 6 in Schwarzach bei Nabburg ein und entwendete daraus zwei Stihl-Kettensägen und einen Makita-Akku-Bohrschrauber im Gesamtwert von etwa 900 Euro.