Erfolgreiche Kontrolle Crystal und Cannabis im Zug nach Deutschland geschmuggelt

Am Mittwochabend, 22. Januar, kontrollierten die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb in Selb im Einreisezug aus Tschechien kommend einen 36-jährigen Mann aus Würzburg. Vor der Kontrolle versuchte der Mann noch eine Box zwischen den Sitzreihen vor den Fahndern zu verstecken, was diesen jedoch nicht verborgen blieb.