Circa 2.000 Euro Schaden Unbekannter fährt gegen Metallgartenzaun und haut ab

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

In der Zeit von Sonntag, 12. Januar, 22 Uhr, bis Montag, 13. Januar, 10 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen Metallgartenzaun eines Hauses in der Freyung in Schönsee.