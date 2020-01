Beim Einfahren auf die Bundesstraße Kleintransporter übersieht Lkw – Lkw-Fahrer bemerkt den Unfall nicht

Am Mittwoch, 22. Januar, gegen 15.30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße B16, bei Nittenau, Auffahrt Muckenbach, ein Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Fahrer eines Kleintransporters wollte an der Auffahrt auf die B16 auffahren. Dabei übersah der Mann einen auf der B16, in Fahrtrichtung Roding, fahrenden Lkw mit Anhänger.