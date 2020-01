Im wert von über 600 Euro Hochwertige Spirituosen geklaut

In der Zeit von Dienstag, 21. Januar, 11.30 Uhr, bis Mittwoch, 22. Januar, 9 Uhr, wurden in einem Verbrauchermarkt in der Stammbacher Straße in Münchberg 21 Flaschen hochwertige Spirituosen entwendet.