15-Jährige leicht verletzt Zwei alkoholisierte Mädchen geraten in Streit

(Foto: 123rf.com)

Mit deutlich über jeweils einem Promille waren eine 18-Jährige und eine 15-Jährige alkoholisiert, die während einer Party in einer Wohnung in der Amberger Innenstadt am Donnerstag, 23. Januar, gegen 0.50 Uhr, in einen heftigen, handgreiflichen Streit geraten waren.