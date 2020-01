Auf der A6 erwischt 38-jähriger Brummifahrer wurde mit Haftbefehl gesucht

Eine Polizeistreife stellte am frühen Mittwochmorgen 22. Januar, bei der Kontrolle eines 38-jährigen Lkw-Fahrers auf der Autobahn A6 an der Anschlussstelle Amberg-Süd fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg wegen Diebstahls vorlag und vollzog diesen an Ort und Stelle.