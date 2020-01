„Retter in der Not“ Vermisster 95-Jähriger wurde schnell gefunden

Ein in der Pacellistraße in Naila lebender 95-jähriger Mann wurde in den frühen Morgenstunden als vermisst gemeldet. Der an Demenz leidende Mann, der allerdings noch gut zu Fuß ist, wurde zuerst auf dem Wohnanwesen gesucht, jedoch ohne Erfolg.