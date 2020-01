Pannen-Pkw nicht abgesichert Unfall hätte vermieden werden können

(Foto: Daniel Chetroni/123rf.com)

Eine 30-Jährige aus Wackersdorf fuhr am Mittwochabend, 22. Januar, mit ihrem Pkw Audi A3 von Alberndorf in Richtung Niederhof. Kurz vor der Abzweigung in die Schleiglstraße übersah sie aus Unachtsamkeit einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pannen-Pkw, mit dem es zum Zusammenstoß kam.