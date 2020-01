Unterbringung nach Ausraster 37-Jähriger verwüstet das Mobiliar seiner Mutter

Ein 37-Jähriger befand sich am Mittwochnachmittag, 22. Januar, in einem psychischen Ausnahmezustand und verwüstete das Mobiliar im mit seiner Mutter gemeinsam bewohnten Haus in der Weinbergstraße in Schwandorf.