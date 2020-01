Schwer verletzt Fahrradfahrer kollidiert mit Auto, stürzt und schlägt mit dem Kopf auf der Straße auf

(Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com)

Am Mittwoch, 22. Januar, um 17.30 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Fahrradfahrer die Nikolaistraße in Weiden in Richtung Prinz-Ludwig-Straße auf dem Fahrradbedarfsstreifen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 73-jährige Pkw-Fahrerin in selbiger Richtung. Als die Autofahrerin auf der Höhe des Fahrradfahrers war und dann links an ihm vorbeifahren wollte, vollzog er eine Lenkbewegung nach links und stieß mit dem Pkw zusammen.