Erwischt Mutmaßlicher Einbrecher sitzt in U-Haft

(Foto: 123rf.com)

Wie berichtet, drang von Samstag auf Sonntag, 11. auf 12. Januar, ein Unbekannter in ein Wohnhaus am Hans-Ohorn-Platz in Vilseck ein und entwendete Bargeld und Wertgegenstände im unteren fünfstelligen Bereich. Den Ermittlern der Kripo Amberg gelang nun die Festnahme einer Tatverdächtigen.