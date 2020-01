Frau im Rollstuhl angefahren 81-Jährige übersieht Rotlicht wegen tiefstehender Sonne

Am Dienstag, 21. Januar, gegen 15 Uhr hat sich in der Leopoldstraße in Marktredwitz ein Verkehrsunfall mit einer Rollstuhlfahrerin ereignet.