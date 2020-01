Zeugen gesucht Dieb stiehlt erst rote Damenhandtasche und klaut dann Drogerieartikel

(Foto: Ocskay Mark/123rf.com)

Am Dienstagsmittag, 21. Januar, entwendete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in einem Bekleidungsgeschäft in der Schillerstraße in Selb eine rote Damenhandtasche.