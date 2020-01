Unerhört Dieb bricht Opferstock in Kirche auf

In der Zeit zwischen Sonntag, 19. Januar, 11 Uhr und Dienstag, 21. Januar, 18.15 Uhr hat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in der katholischen Kirche in Schirnding einen Opferstock aufgebrochen.