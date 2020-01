Die Beamten schauten genauer hin 27-Jähriger mit Crackpfeife im Kleintransporter erwischt

(Foto: bwylezich/123RF)

Eigentlich wollte die Streife der Hofer Verkehrspolizei am Dienstagmittag, 21. Januar, bei einem polnischen Kleintransporter auf der Autobahn A72 in Feilitzsch nur eine Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten durchführen. Nachdem beim 27-jährigen Fahrer Auffälligkeiten festzustellen waren, die auf Drogenkonsum hindeuteten, schauten die Beamten etwas genauer hin und fanden in einem Seitenfach der Fahrerkabine eine Crackpfeife.