Ermittlungen gegen Mitschüler 17-Jährige landet nach zwei Zügen an einem Joint im Krankenhaus

(Foto: Eskymaks/123rf.com)

Nachdem eine 17-Jährige zweimal an einem Joint gezogen hat, musste sie sich am Dienstagnachmittag, 21. Januar, in ärztliche Behandlung begeben. Gegen den Besitzer des Rauchmittels wird nun ermittelt.