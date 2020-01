Traurige Nachrichten Vermisster Senior aus Nabburg wurde tot aufgefunden

Der seit dem 3. Januar 2020 aus Nabburg vermisste 81-Jährige wurde am Dienstag, 21. Januar, tot aufgefunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Amberg ergaben bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid.

NABBURG Am Neujahrstag, 1. Januar 2020, wurde der 81-Jährige aus Nabburg zuletzt lebend gesehen. Er wurde an diesem Tag, gegen 18.52 Uhr, von einer Videoüberwachungskamera eines Travel-Free-Shops in Železná (Tschechien, nahe Grenzübergang Tillyschanz) aufgenommen. Mutmaßlich befand er sich dort, um einzukaufen.

Am Montagabend, 20. Januar, gegen 20.30 Uhr, ging bei der Polizei ein Zeugenhinweis eines Jägers zum Fahrzeug der Gesuchten ein. Es soll sich in einem Waldstück bei Pirk in der Nähe von Oberviechtach befinden und festgefahren sowie verlassen sein. Die Überprüfung der Polizei bestätigte den Hinweis. Angestoßene Suchmaßnahmen in der Dunkelheit verliefen zunächst ohne Ergebnis.

Am Dienstag, 21. Januar, wurden die Suchmaßnahmen bei Tageslicht fortgesetzt. Hierbei kamen auch ein Polizeihubschrauber und Personensuchhunde zum Einsatz. Unweit des Fahrzeugs wurde dann eine tote Person aufgefunden. Es handelt sich nach gegenwärtigem Ermittlungsstand um den Vermissten. Offenbar fuhr er sich mit seinem Fahrzeug fest, verließ dieses, brach kurz darauf zusammen und verstarb. Dem vorläufigen Ermittlungsergebnis zufolge bestehen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder einen Suizid.