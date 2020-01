1.500 Euro Schaden Vandale zerstört Glasscheibe an Haustüre

(Foto: Daria Zuykova/123rf.com)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Sonntag auf Montag, 19. auf 20. Januar, die Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses in der Wörthstraße in Hof und richtete dabei einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro an.