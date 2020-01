Urkundenfälschung und Hehlerei Schleierfahnder stellen frisierten Pkw auf der Autobahn fest

(Foto: 123rf.com)

Das richtige Gespür hatten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus mit der Kontrolle eines Kleintransporters in Vohenstrauß in den Nachtstunden des Sonntags, 19. Januar. Sie stellten an dem Fahrzeug diverse Unstimmigkeiten fest.