Zeugen gesucht Unbekannte schlagen und treten 21-Jährigen nach Diskobesuch

(Foto: 123rf)

Bereits am Samstag, 11. Januar 2020, wurde gegen 5 Uhr im Umfeld der Diskothek „Seven“ in der Ettmannsdorfer Straße in Schwandorf ein 21-Jähriger aus Poppenricht durch zwei unbekannte Täter mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und mit den Füßen gegen den Körper getreten.