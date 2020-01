Demnächst wohl zu Fuß unterwegs 20-jähriger Fahrer mit Drogen erwischt

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Münchberg wurde am Dienstag, 21. Januar, gegen 1.30 Uhr in der Hofer Straße in Münchberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden.