Gefährliche Körperverletzung 21-Jähriger im Park mit zwei Fausthieben niedergeschlagen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 18. auf 19. Januar, besuchte ein 21-jähriger Weidener eine Diskothek in der Judengasse in Weiden. Im Zeitraum zwischen 4 Uhr und 5 Uhr morgens wurde er von drei bislang unbekannten Männern in den angrenzenden Park gebeten.