Ermittlungserfolg der Kripo Hof Tatverdächtiger klaute Werkzeug von Baustelle, um in Apotheke einzubrechen

(Foto: Andrey Popov/123rf.com)

Mehr als 12.000 Euro Sachschaden richtete ein zunächst Unbekannter am frühen Neujahrstag, 1. Januar 2020, bei Einbrüchen in eine Apotheke und eine Baustelle in der Innenstadt in Hof an. Die Ermittler der Kriminalpolizei Hof konnten einen 33-Jährigen aus Sachsen als Tatverdächtigen identifizieren.