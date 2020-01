5.500 Euro Schaden Autofahrer rutscht in Gegenverkehr und streift entgegenkommenden Wagen

(Foto: 123rf.com)

Am Sonntagnachmittag, 19. Januar, war ein 36-jähriger Autofahrer aus Pommersfelden in Weißenstadt auf der Bergstraße in Richtung Röslau unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er mit seinem Pkw auf schneebedeckter Straße ins Rutschen und infolgedessen nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er den entgegenkommenden Wagen eines 82-jährigen Mannes streifte.