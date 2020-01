1,14 Promille Trunkenheitsfahrt endet in Kollisionen mit mehreren parkenden Pkw – 14.000 Euro Sachschaden

Am Sonntag, 19. Januar, um 19.30 Uhr, befuhr der 76-jährige Fahrer eines Pkws der Marke Mercedes die Johann-Sebastian-Bach-Straße in Weiden. Dort kollidierte er zunächst mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw. Nach dem Zusammenstoß setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, stieß nur wenige Meter weiter mit einem weiteren Pkw zusammen und blieb daraufhin liegen. Durch den Aufprall wurde dieser zudem auf einen vor ihm parkenden vierten Pkw aufgeschoben.