Polizei bittet um Hinweise Unbekannter klaut Geldbörse mit Ausweisdokumenten und Bargeld aus Einkaufswagen

(Foto: 123rf.com)

Eine Frau aus Stadlern waram Freitag, 17. Januar, von 14.30 Uhr bis 15 Uhr, in einem Schönseer Supermarkt in der Eslarner Straße beim Einkaufen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in einem unbeobachteten Augenblick den weißen Geldbeutel der Marke Esprit der Frau aus dem Einkaufswagen.