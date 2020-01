Polizei bittet um Hinweise Unbekannter reißt Außenspiegel eines geparkten Pkws herunter und nimmt ihn mit

(Foto: 123rf.com)

Von Samstag, 18. Januar, 22 Uhr, auf Sonntag, 19. Januar, 18.05 Uhr, wurde in der Brunnenstraße in Münchberg von einem geparkten Ford-Fiesta der Außenspiegel von der Fahrertür heruntergerissen und offensichtlich von dem unbekannten Täter mitgenommen, da der Außenspiegel in der näheren Umgebung nicht mehr aufgefunden werden konnte.