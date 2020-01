Verkehrskontrolle Ohne Fahrerlaubnis mit dem Roller durch Schwandorf – 19-Jährigen erwartet Anzeige

Am Samstag, 18. Januar, wurde ein 19-Jähriger gegen 15.20 Uhr in der Lindenstraße in Schwandorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er war mit einem Roller unterwegs gewesen.