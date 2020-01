52-Jährige leicht verletzt 63-jähriger Pkw-Fahrer übersieht 52-jährige Fußgängerin und reißt ihr den Trolley aus der Hand

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Am Donnerstag, 16. Januar, ereignete sich in der Zeit von 7.45 Uhr bis 8 Uhr, in der Bahnhofstraße in Schwandorf ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Dame. Eine 52-Jährige kam aus dem Parkhaus in der Bahnhofstraße heraus und überquerte diese. Ein 63-Jähriger fuhr die Bahnhofstraße stadtauswärts und übersah die Dame, die gerade den gegenüberliegenden Gehweg erreichte.