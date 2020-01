Zeugen gesucht Dieb tauscht Pkw-Kennzeichen aus

(Foto: qvist/123RF)

Ein 60-jähriger Unternehmer aus dem Stadtgebiet Teublitz stellte in der Zeit von 16. Januar, 5.50 Uhr, bis zum 17. Januar, 14.30 Uhr, seinen Klein-Pkw auf einem Lkw-Stellplatz in Loisnitz ab. Die abgelegene Lage nutzte ein bislang unbekannter Dieb und entwendete die an dem Pkw angebrachten beiden Kennzeichen.