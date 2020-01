Die Polizei sucht Zeugen Kfz-Werkstätte in Burglengenfeld angegangen – Täter scheitert am Rolltor

(Foto: Ursula Hildebrand)

Eine Kfz-Werkstätte in der Regensburger Straße in Burglengenfeld wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag, 17. auf 8. Januar, das Ziel eines unbekannten Einbrechers.