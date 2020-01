Die Polizei bittet um Hinweise Unbekannter zersticht Reifen geparkter Pkws in Amberg

(Foto: Highway Starz/123rf.com)

Ein bislang unbekannter Täter zerstach zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen, 18. und 19. Januar, die Reifen mehrerer Pkws, die am rechten Fahrbahnrand der Obermeierstraße in Richtung Pfistermeisterstraße in v geparkt waren.