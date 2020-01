Die Polizei war Zeuge Fahrer eines Schwertransports beschädigt Verkehrszeichen und meldet den Unfall nicht

(Foto: Ursula Hildebrand)

Am Montag, 13. Januar, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein Schwertransport den Kreisverkehr in der Hockermühlstraße in Amberg. Aufgrund Überlänge beschädigte das Schwertransportfahrzeug ein dort befindliches Verkehrszeichen.