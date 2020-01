Tragisch Vermissten 80-Jährigen aus Osterhofen in der Oberpfalz tot aufgefunden

Ein seit Samstag, 18. Januar, vermisster Mann (80) wurde im Gemeindebereich Schlammersdorf im Landkreis Neustadt an der Waldnaab tot aufgefunden.

NEUSTADT AN DER WALDNAAB Am 18. Januar gegen 19.30 h wurde der 80-Jährige bei der PI Plattling als vermisst gemeldet, nachdem dieser mit seinem VW Golf von einer Beerdigung im Landkreis Passau nicht nach Hause gekommen war. Am Sonntag, 19. Januar, gegen 15.45 Uhr, wurde der Pkw in einer Wiese im Gemeindebereich Schlammersdorf, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, festgestellt. Im Rahmen der weiteren Überprüfung wurde der Vermisste in unmittelbarer Nähe von seinem Pkw tot aufgefunden. Nach bisherigen Ermittlungen ist von einer natürlichen Todesursache auszugehen.