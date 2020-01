Crash in Amberg Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall in Amberg

(Foto: Ursula Hildebrand)

Am Freitag, 17. Januar, gegen 10 Uhr, ereignete sich vor einer Großbäckerei in der Regensburger Straße in Amberg ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.